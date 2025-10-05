ଭାଙ୍ଗିଲା ରାସ୍ତା, ଧସିଲା ପାହାଡ଼… ବର୍ଷା ନେଲା ୧୭ ଜୀବନ, ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେଶନ୍

ଭାଙ୍ଗିଲା ରାସ୍ତା, ଧସିଲା ପାହାଡ଼… ବର୍ଷା ନେଲା ୧୭ ଜୀବନ, ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେଶନ୍
ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ସିକିମ୍ ସହିତ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଏବଂ ମିରିକ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଦୁଧିଆ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ଋଷିଖୋଲା ଏବଂ ପେଡାଙ୍ଗରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୁଟାନରେ ୱାଙ୍ଗଚୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବଙ୍ଗଳାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭୁଟାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ନଦୀର ଜଳସ୍ତରରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଭୁଟାନ ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ଯେହେତୁ ଭୁଟାନ ବଙ୍ଗଳାର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି ସମୟରେ, ୱାଙ୍ଗଚୁ ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡର ଜଳ ବଙ୍ଗଳାର ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଏବଂ କୁଚ୍ ବିହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଡ୍ୟାମରୁ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି
ଭୁଟାନର ଥିମ୍ପୁରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରିଛି ଯେ ଡ୍ରୁକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ତାଲା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ନଦୀର ପାଣି ଡ୍ୟାମକୁ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଛି।
ଡ୍ରୁକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଷ୍ଟେସନ ଭୁଟାନର ୱାଙ୍ଗଚୁ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ରାଇଡାକ୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୱାଙ୍ଗଚୁ ନଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।
ଭୁଟାନ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରେ
ଭୁଟାନରୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସିକିମ ସହିତ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ବାଧା ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଫସି ରଖିଛି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତିସ୍ତା, ଜଳଢାକା ଏବଂ ତୋର୍ସା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସିଲିଗୁଡି ଏବଂ ମିରିକ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଦୁଧିଆ ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଋଷିଖୋଲା ଏବଂ ପେଡାଙ୍ଗରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତିରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।” ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।”
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୋକ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନହାନି ଦୁଃଖଦ। ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।”