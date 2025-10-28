ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବହିଲାଣି ପବନ….ତାଣ୍ଡବ ରଚିବାକୁ କ୍ଷୀପ୍ର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମୋନ୍ଥା ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଗଭୀର ଡିପ୍ରେସନ ସାରା ଦେଶର ପାଗ ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।
ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ଥଳଭାଗର ନିକଟତର ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୭ କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା। କାକିନାଡ଼ା ଠାରୁ ୩୧୦ କିମି ଦୂରରେ ‘ମୋନ୍ଥା’।
କାକିନାଡ଼ା କୋନାସୀମା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’। ମଚ୍ଛଲିପଟନମ ଠାରୁ ୨୩୦ କିମି ଦୂରରେ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି। ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ୫୭୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ‘ମୋନ୍ଥା’। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ‘ମୋନ୍ଥା’।
ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ହେବ:
ଆଜି (୨୮ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫) ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବ।
ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ପାଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜି ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଦେଖାଯିବ।
ୟୁପିର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା:
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମୋନ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପାଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସୋମବାର ସାରା ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିଥିଲା, ଯାହା ରାତିର ପାଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଅତୁଲ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମୋନ୍ଥା ରାଜ୍ୟର ପାଗକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି।
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ଝଡ଼ ଏବଂ ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସେହିପରି, ୩୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାଗ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଡିପ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।
ସୋମବାର ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଶେଓପୁରରେ ୯ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୨ ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦାତିଆରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଇଞ୍ଚ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ଝଡ଼ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।