ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଭୟ, ଦଶହରାକୁ ଧୋଇଦେଲା ଲଘୁଚାପ, ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ିବ ତ?

By Subhasmita Das
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଜଗତଜନନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ହସି ଉଠୁଥିଲା ଗାଁଠୁ ସହର। ଆଉ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡ଼। ହେଲେ ସେ ସବୁ ଖୁସିକୁ ଧୋଇଦେଲା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମା’ଙ୍କର ମହାଦଶମୀ ପୂଜା। ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ମା’ଙ୍କ ପୀଠ। ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାଁନ୍ତି ଭକ୍ତ। କାରଣ ବାଧକ ସାଜିଛି ବର୍ଷା।

ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପାଗ ଭଲ କରିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ହେଲେ ନବମୀ ଦିନଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ରାସ୍ତା ପୂରା ଖାଁ ଖାଁ।

ଏମିତିରେ ଆଜି ବି ରହିଛି ରାବଣ ପୋଡ଼ି। ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାବଣ ବି ପୋଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି।  ଏମିତିରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ଯାହାକି ପାରାଦୀପ-ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର କିମ୍ୱା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ।

ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ସହ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

