ଦେବଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗଲାଣି ଅନେକ ଜୀବନ, ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବେହାଲ୍

ଦେବଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗଲାଣି ଅନେକ ଜୀବନ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁଞ୍ଚ୍ ଏବଂ ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଭାସି ଯାଇଛି।

ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅତିକମରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆସିଥିବା ପାଣି, ପଥର ଏବଂ କାଦୁଅ-ମାଟି ମଲବାରେ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଦବି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୪୪୦ କୋଟି…

ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଭାରୀ ବବାଲ୍, ପୋଲିସ କଲା…

ଜମ୍ମୁ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ନିଜର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ଅଧାରୁ ଶେଷ କରି ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ, ସେନା, ଏସଡିଆରଏଫ, ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପୁଞ୍ଚ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ସୁରନକୋଟ୍, ହଭେଲୀ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପ-ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାଧିତ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଜ୍ଜନକ ମାର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ଖରାପ ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବା ପରେ, ଗତ ୩ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା, କାଟ୍ରା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରିଆସି ସ୍ଥିତ ଶିବ ଖୋରୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣ ମୃତ: ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୁରନକୋଟ୍‌ର ଲୋୟର ମୁର୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପାଣିର ପ୍ରବଳ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୩ଟି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୯ ବର୍ଷୀୟା ନୂର ସଫିଆ, ତାଙ୍କର ୧୬ ବର୍ଷର ପୁଅ ସଜ୍ଜାଦ ଅହମ୍ମଦ, ୧୦ ବର୍ଷର ହକନୱାଜ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଶହନୱାଜ ଅହମ୍ମଦ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ଖାଲିଦା କୌସର ଓ ତାଙ୍କର ୨ ବର୍ଷର ପୁଅ ସୋଫିଆନ, ୬୦ ବର୍ଷୀୟା ବାନୋ ବି ଏବଂ ୭ ବର୍ଷର ମହମ୍ମଦ ଅକରମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ: ସାଙ୍ଗଲା ଗ୍ରାମରେ ୪ ଜଣ ଏବଂ ସାଙ୍ଗଲାନୀରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ନୂନା ବାନ୍ଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ନାଜିଆ କୌସରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆହତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଚ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଚିନାବ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ: ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିନାବ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ନଦୀର ପାଣି ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ନଦୀ କୂଳିଆ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ନଦୀ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଝରଣା ନିକଟକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏହି ଧନଜୀବନ ହାନି ଉପରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

 

You might also like More from author
More Stories

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୪୪୦ କୋଟି…

ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଭାରୀ ବବାଲ୍, ପୋଲିସ କଲା…

ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବାପା ହେଲେ ଆମେରିକାର…

“ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ ଦେଶ”, ଇରାନରେ…

1 of 28,424