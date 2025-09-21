ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ, ଆଲର୍ଟ ଜାରି

ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଭିଜାଇବ ବର୍ଷା।

By Subhasmita Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାଡି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୫ ତାରିଖ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର।

୨ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ  ମିଆମାର୍ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି।

ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଲଘୁଚାପ। ୨୫ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେନି ଏହି ଖେଳାଳୀ;…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘H-1B ଭିସା ବୋମା’: “୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ…

୩୦ ତାରିଖରେ ମିଆମାର ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ସହ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ୧ ଓ ୨ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେନି ଏହି ଖେଳାଳୀ;…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘H-1B ଭିସା ବୋମା’: “୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ…

ଖୁସି ଖବର: ଟ୍ରେନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ…

୨୩ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିଜେଡି, ଶାସକ ଦଳ…

1 of 12,744