Himachal Landslide: ମଣ୍ଡିରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ.. ନାଳରେ ଭାସିଗଲା ଗାଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର କୁଲୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧ୍ୱଂସଲୀଳାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବର୍ଷା ଏଠାରେ ଏତେ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡିକ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି ।

ଡ୍ରେନ୍‌ରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହାନ ଭାସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି । କୁଲୁ ବ୍ୟତୀତ, ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଓଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼-ମନାଲି ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ତେବେ କୁଲୁରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଆଜି ଭୂତନାଥ ନାଳରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଏଥିରେ ଭାସି ଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁଲୁର ଗାନ୍ଧୀ ନଗରରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍- ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ବସର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି ।

ରାଜପଥରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ, ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯାନବାହାନ ଫସି ରହିଛି। ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ।

Heavy rains cause havoc in #HimachalPradesh #Kullu

The weather dept has issued an orange alert in Himachal .. Many vehicles washed away in Bhootnath drain .. Vehicles buried under debris in Gandhi Nagar, Kullu .. Continuous rain for two days #HimachalRains #ClimateEmergency pic.twitter.com/Dwz7dEbNIi

— sudhakar (@naidusudhakar) February 28, 2025