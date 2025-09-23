6 ଘଣ୍ଟାରେ ଜଳପ୍ରଳୟ, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ପାଣି, ବୁଡ଼ିଲା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ; କାହିଁକି ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା କୋଲକାତା ସହର?

6 ଘଣ୍ଟାରେ ଜଳପ୍ରଳୟ । ବୁଡ଼ିଲା କୋଲକାତା । ଜାଣନ୍ତୁ କୋଲକାତା ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର କାରଣ କଣ ?

By Seema Mohapatra

କୋଲକାତା: ଆନନ୍ଦର ନଗରୀ, କୋଲକାତା ଉପରେ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଏହି ସହରରେ ସୋମବାର ସକାଳରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ଷା। ପ୍ରକୃତରେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସହରରେ ୨୪୭.୪ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାରେ ୧୭୬ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ୧୬% କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍, ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲେ ଯେ, ଏବେ ସମଗ୍ର ସହର ଜଳମଗ୍ନ ।

ଆଇଏମଡି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସହରରେ ଗତ 22 ଦିନରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ତାର କେତେଗୁଣା ଅଧିକ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ କୋଲକାତା ମେୟର ଫରହାଦ ହାକିମ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସହରରେ ଆଉ ବର୍ଷା ନହୁଏ, ତେବେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଅତି କମରେ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ।

ଏତେ ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଲା?

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ହୁଗଲି, ହାୱଡା ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଜାରି ରହିବ।

6 ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁ ପାଣି ପାଣି

କୋଲକାତା ଏବଂ ଏହାର ଉପନଗରରେ ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଯେ ସହର ଉଠିବା ପରେ ସବୁଠି ପାଣି ପାଣି ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ପଡ଼ୋଶୀ ହାଓଡ଼ାରେ ଏହି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ ୧୦୦୬% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, “ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ, ଆଜି, 23 ତାରିଖରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 26 ଏବଂ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।”

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଙ୍କଣ ଏବଂ ଗୋଆ ତଥା ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଏକ ନୂତନ ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

