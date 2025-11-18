କିଭଳି ମିଳିବ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ, ବାଂଲାଦେଶରେ ନାହିଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ! ଏବେ ସରକାର କରିବେ କ’ଣ ?
ବାଂଲାଦେଶରେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ୯୪ ଜଣ ମହିଳା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ, ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶର ମହିଳା ଜେଲରେ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବିତର୍କକୁ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କୋର୍ଟ ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
ସ୍ଥାନୀୟ କଲେର କଥା ଖବରକାଗଜ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୭୧ ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୪ ଜଣ ମହିଳା କଏଦୀ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଜେଲରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଶୀ ସ୍ଥାନ : ଖବରକାଗଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଜିପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଜେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଗାଜିପୁର ଜେଲରେ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜାକିର ହାସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।
“ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧରିଥିଲୁ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରହିବ, ତେଣୁ ମହିଳା ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇ ନଥିଲା,” ଜାକିର କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯାଏ।
ବାଂଲାଦେଶରେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ: ବାଂଲାଦେଶରେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ଫାଶୀ। ୧୮୯୮ ମସିହାର ବାଂଲାଦେଶ ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ।
ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବେକକୁ ରଶି ଦ୍ୱାରା ଝୁଲାଇ ରଖାଯାଏ।ଅନ୍ୟ ମୁସଲିମ ଦେଶ ପରି, ବାଂଲାଦେଶ ଗୁଳି, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଘାତକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ନାହିଁ।
ଭାରତରୁ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଢାକା ଫେରାଇ ଆଣିବା।
ଶେଖ୍ ହାସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଲୋଡିବେ। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।