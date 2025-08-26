ବାଃ…ଲାଇଫ ହେବ ତ ଏମିତି, 6 ମାସ ଘରେ ବସି 27 କୋଟି ଦରମା ପାଆନ୍ତି ଏହି କ୍ରିକେଟର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷକ 12 ମାସ । ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଖେଳାଳି ୬ ମାସ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏତେ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ପଚାରିବେ କିଏ ସେହି କ୍ରିକେଟର ଯିଏ ଏପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେନରିକ କ୍ଲାସେନ, ଯିଏ ଏହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଲାସେନଙ୍କ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡା। ୬ ମାସ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ୬ ମାସ କାମ। ସେ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ୬ ମାସ ବିତାନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ T20 ଲିଗରେ ଖେଳିବା ସହିତ ନିଜର କାମ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ହେନରିକ କ୍ଲାସେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମାସ
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହେନରିକ କ୍ଲାସେନ କେଉଁ 6 ମାସ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ମାସରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି? ହେନରିକ କ୍ଲାସେନଙ୍କ କାମ କରିବା ମାସ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ। ଏହି ମାସରେ, ସେ SA20 ଲିଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମେ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ IPLରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଜୁନରେ ସେ ମେଜର ଲିଗ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ 1 ମାସ ପାଇଁ The Hundred ରେ ଖେଳନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିକେଟ ଲିଗରେ ଖେଳି 27 କୋଟି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି
ହେନରିକ କ୍ଲାସେନ ଯେଉଁ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିକେଟ ଲିଗରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେଠାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳେ। ଯଦି ଆମେ ସେ ଖେଳୁଥିବା T20 ଲିଗର ଦରମା ଯୋଡିବା, ତେବେ ସମସ୍ତ ଲିଗ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଦରମା 27.30 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ।
27 କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା?
ଜାନୁଆରୀରେ, କ୍ଲାସେନ SA20 ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଥିଲେ। କ୍ଲାସେନ IPL ରୁ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। IPL ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ମେଜର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟରେ ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କ ଦରମା 1.53 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ। ସେହି ସମୟରେ, ଦି ହଣ୍ଡରେଡରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ 2.32 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଆନ୍ତି।
6 ମାସର ବିଶ୍ରାମରେ ସେ କ’ଣ କରନ୍ତି?
ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ, ବର୍ଷର ବାକି 6 ମାସ ସେ କ୍ରିକେଟକୁ ଭୁଲି, ପରିବାର ସହିତ ବୁଲନ୍ତି, ମଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।