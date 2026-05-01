ପରିବାର ସହ ଥିବା ବେଳେ ରାଗିଗଲେ କ୍ଲାସେନ୍: ଫ୍ୟାନକୁ ଦେଲେ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ୱିକେଟ୍କିପର-ବ୍ୟାଟର ନିଜ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ କ୍ଲାସେନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ନକରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା (privacy) ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଯଥା ହଇରାଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏପରି ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ଲାସେନ୍ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ, ଏହି ଘଟଣାଟି ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ବିତାଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
One guy was recording Klaasen despite him saying no then he went to him and said
“Don’t do it, If I turn around and see you clicking me and my family, I promise you’ll be on the floor next moment”
Why can’t they give them privacy at least when they’re with family🤷🏼♂️ pic.twitter.com/WL8oid0xqv
— Neil🔪 (@PsychDominant) April 30, 2026
ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ବୋଧହୁଏ ଲୁଚିଛପି ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ସେଲିବ୍ରିଟି ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସେନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି, “ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି। ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,” ଏବଂ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ରେକର୍ଡିଂ ଜାରି ରହିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବିଗିଡିଥିଲା।
ଏହାପରେ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କହିଛି। ଦୟାକରି ଏଠାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ।” ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ କ୍ଲାସେନ୍ ନିଜ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇ ପୁଣି କହିଥିଲେ, “ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମୋର ଓ ମୋ ପରିବାରର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ତଳେ ଶୋଇଯିବେ (ମାଡ଼ ହେବ), ବୁଝିଲେ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ତେଣୁ ଏଠାରୁ ବୁଲିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ବସ୍, ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ପାଇଁ ମନା କରିଛି। ଏହା ମୋର ପରିବାର, ତେଣୁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।”