ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହେମା, ଶୋଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସବୁକିଛି ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହେମା, ଶୋଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ପିଲାମାନେ
Actor Dharmendra Health:ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପରେ, ଦେଓଲ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଘରେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ସନି ଭିଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ହେମା ମାଳିନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହେମା ମାଳିନୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହା ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ।
୭୭ ବର୍ଷୀୟା ହେମା ମାଳିନୀ କହିଛନ୍ତି, ଧରମ ଜୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ସେ ଏବେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ହେମା ମାଳିନୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି । ବାକି ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଦୟାକରି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଆଇସିୟୁ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ କୌର, ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ସମେତ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି।