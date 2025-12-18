ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶୋଚନୀୟ ହେମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଦେଓଲ ପରିବାର, ହୋଇଗଲେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ହେଲା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ…
Hema Malini: ବଲିଉଡର ହି-ମ୍ୟାନ୍, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଦେଓଲ ପରିବାର ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏବେ, ଲେଖିକା ଶୋଭା ଦେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ଦେଓଲ ପରିବାର ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହେମା ମାଳିନୀ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ବର୍ଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶୋଭା ଦେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବହୁତ ଜଟିଳ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ୪୫ ବର୍ଷ ବିତାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ସେ ଯାହା ସବୁ ଆଦର କରିଥିଲେ, ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ।”
ଶୋଭା ଦେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିବାହରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିଲେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ହେମା ଜୀ ନିଜେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତେଣୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେ ବାଛିବା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଥାଏ।”
ଶୋଭା ଦେ କହିଛନ୍ତି, “ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସେହି ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ କଏଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଦକୁ ଘୋଡାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତା।”