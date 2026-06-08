ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ

ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଲମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ମୌଖିକ ଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ମେ’ ୨ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଅଧିବକ୍ତା ଜୋହେବ ହୁସେନ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଡିସଚାର୍ଜ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଞ୍ଚିର ବିଶେଷ ପିଏମ୍‌ଏଲ୍‌ଏ କୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ଇଡି)ର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କେସର ସହ ଜଡ଼ିତ। ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲୁଥିବା କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶେଷ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ।

ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଲମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ମୌଖିକ ଯୁକ୍ତି ୨୦୨୬ ମେ’ ୨ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଅଧିବକ୍ତା ଜୋହେବ ହୁସେନ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନ୍‌ଜୀବୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଅରୋଡ଼ା ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଶେଷ ବିଚାରପତି ଯୋଗେଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଦାଲତ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଦାଲତଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ନ୍ୟାୟିକ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ।

ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପର‌୍ୟ୍ୟାୟରେ ମାମଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଧାର ଅଛି। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ସୋରେନଙ୍କୁ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମାନିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଓ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାମଲାର ଟ୍ରାଏଲ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ… ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି;…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ, ଗୋଟିଏ…

ଏହି ମାମଲା ରାଞ୍ଚିର ବଡ଼ଗାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ନଗରରେ ୮.୮୬ ଏକର ଜମିର। ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଆୟର କଥିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଇଡି ପ୍ରିଭେନସନ ଅଫ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସିଏମ ସୋରେନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ସାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ… ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି;…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ, ଗୋଟିଏ…

କିଏ ଏହି ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରାଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଆମିର…

ମମତାଙ୍କୁ ହଜାରେ ଭୋଲ୍‌ଟ ଝଟକା;…

1 of 17,218