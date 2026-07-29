ଟିକାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିପାଟିଟିସର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯାଇ ପାରିବ: ମନ୍ତ୍ରୀ
ଆସନ୍ତା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ହିପାଟିଟିସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୨୮ ତାରିଖକୁ ‘ୱାର୍ଲ୍ଟ ହିପାଟିଟିସ ଡେ’ ବା ‘ବିଶ୍ୱ ଯକୃତ ଦିବସ’ ରୂପେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ‘ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଲିଭର୍ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ ଓ ‘ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ’ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ‘ବିଶ୍ୱ ଯକୃତ ଦିବସ ‘।
ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗଦେଇ ବିଶ୍ୱ ଯକୃତ ଦିବସ ପାଳନର ପ୍ରାଥମିକତା ବାବଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଯକୃତ ଜନିତ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣ ଏବଂ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଚରଣ ଗଡ଼ନାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଆକାଶ ଦୋଭଡ଼ା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ‘ୱାର୍ଲ୍ଟ ହିପାଟିଟିସ୍ ଡେ’ ପାଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ।
ଆସନ୍ତା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ହିପାଟିଟିସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନାଟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ଜରିଆରେ ସଚେତନତା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଡ.ମନୋଜ ସାହୁ। ବିଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ହିପାଟିଟିସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଡ. ସାହୁଙ୍କ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଗତ ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଡ.ସାହୁ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଋଷି ପଟ୍ଟନାୟକ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ କେ.ଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କୁଲ୍, ବିକାଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଓ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ହିପାଟିଟିସକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ମୂଳକ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉପୋଭୋଗ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ତଥା ‘ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଲିଭର୍ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଫେସର ଡ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଭୂରୀୟସି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।