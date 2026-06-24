LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବାଲା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ପେମେଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି PNG କନେକ୍ସନ ନେବାର ୪ ବଡ଼ ଫାଇଦା

PNG କନେକ୍ସନ ନେବାର ୪ ବଡ଼ ଫାଇଦା କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର:

ସମ୍ପ୍ରତି, LPG ଅଭାବକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (PNG) ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା।

ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ, ମିଟର-ଆଧାରିତ ବିଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେମେଣ୍ଟ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେବାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ-ଅନୁକୂଳ କରୁଛି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ LPG ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ…

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏବେ ଯାଇ ହେବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ…

ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର; କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ…

PNG କନେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (PNG) ସଂଯୋଗ ବାଛିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଷେଇ ଘରର ଅଭିଜ୍ଞତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବାର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏକ ନିରନ୍ତର, ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣର ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା LPG ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ବିଶେଷକରି କାରଣ ବିଲିଂ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କିମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

PNG କନେକ୍ସନ କାହିଁକି ଜରୁରୀ

PNG ସଂଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ‘ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପରେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ’

ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବେ।

PNG କନେକ୍ସନରେ, ବାରମ୍ବାର ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଡେଲିଭରୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।

ମାସ ଶେଷରେ, ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।

ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ।

ଏହାର 4ଟି ଫାଇଦା କ’ଣ?

ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ୨୪x୭ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ; ସିଲିଣ୍ଡର ସରିଯିବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।

ବିନା ବୁକିଂ ଏବଂ ବିନା ଅପେକ୍ଷାରେ ନିରନ୍ତର ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ।

ଲିକ୍ ହେଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ।

ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଏବେ ଯାଇ ହେବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ…

ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର; କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ…

IPL ୨୦୨୭ରେ କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ…

ହନିଟ୍ରପ୍ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ; ଆତଙ୍କୀ ସଙ୍ଗଠନ…

1 of 9,872