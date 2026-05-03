ଋତୁ ବଦଳିଲେ ବାରମ୍ବାର ଛିଙ୍କ ହେଉଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ୯ଟି ସହଜ ଉପାୟ!
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଔଷଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସାଧାରଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ସେହି ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଋତୁକାଳୀନ କଷ୍ଟକୁ କମାଇ ପାରିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ପାଣିପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଛିଙ୍କ ହେବା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, କାଶ ଏବଂ ଆଖି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୪୦ କୋଟି ଲୋକ ଏହି ‘ଆଲର୍ଜିକ ରାଇନାଇଟିସ’ (Allergic Rhinitis) ବା ‘ହେ ଫିଭର’ (Hay Fever) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲର୍ଜିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଔଷଧ ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ଉପଚାର ଏବଂ ସାବଧାନତା ଜରୁରୀ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ୯ଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଋତୁକାଳୀନ ଆଲର୍ଜିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ:
୧. ବଟିକା ନୁହେଁ, ନେଜାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ’ (Nasal Spray) ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ : ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଲର୍ଜି ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଆଣ୍ଟି-ହିଷ୍ଟାମିନ୍ ବଟିକା ଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ନେଜାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ’ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ବଟିକା ପ୍ରଥମେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନେଜାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ’ ସିଧାସଳଖ ନାକ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଦାହ (Inflammation) ଉପରେ କାମ କରେ। ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ହିଷ୍ଟାମିନ୍ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ପ୍ରେ’ ଆଲର୍ଜି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
୨. ସାବଧାନ! କିଛି ସ୍ପ୍ରେ’ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ : ନାକ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣ ‘ଡିକଞ୍ଜେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ’ (ଯଥା: ଅକ୍ସିମେଟାଜୋଲିନ୍) ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ୫ ଦିନରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାକର ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ ବନ୍ଦ କଲେ ନାକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ‘ରିବାଉଣ୍ଡ କଞ୍ଜେସନ’ କୁହାଯାଏ।
୩. ସଠିକ୍ ଆଣ୍ଟି-ହିଷ୍ଟାମିନ୍ ବଟିକା ବାଛନ୍ତୁ : ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ତେବେ ‘ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍’ ଔଷଧ ଯଥା: ସେଟିରିଜିନ୍ (Cetirizine), ଲୋରାଟାଡିନ୍ (Loratadine) ବା ଫେକ୍ସୋଫେନାଡିନ୍ (Fexofenadine) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ ପୁରୁଣା ଔଷଧ ଭଳି ନିଦ ଲାଗିବା ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ।
୪. ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଖି ଔଷଧ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ : ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ତେବେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନେଜାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ’ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପରାଗ (Pollen) ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ।
୫. ଘରର ବାୟୁକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ : ଘର ଭିତରକୁ ଯେପରି ପାଉଁଶ ବା ପରାଗ ନପଶିବ ସେଥିପାଇଁ ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ଘରେ ଏକ ଭଲ HEPA ଫିଲ୍ଟର ଥିବା ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଆଲର୍ଜେନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
୬. ବାହାରୁ ଆସିଲେ ପୋଷାକ ବଦଳାନ୍ତୁ ଓ ଗାଧାନ୍ତୁ : ପାଣିପାଗ ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ପରାଗ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଏବଂ ପୋଷାକରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଘର ଭିତରେ ଆଲର୍ଜି ବ୍ୟାପିବାର ଭୟ ରହିନଥାଏ।
୭. ନାକକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ (Saline Rinse) : ଲୁଣ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ନାକକୁ ଭିତରୁ ସଫା କଲେ (Neti Pot ବା ସାଲାଇନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟରେ) ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି ଏବଂ ପରାଗ ବାହାରିଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ।
୮. କେଉଁ କାରଣରୁ ଆଲର୍ଜି ହେଉଛି ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ : ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଲର୍ଜିରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଜଣେ ଆଲର୍ଜିଷ୍ଟ (Allergist) ଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାସ, ଫୁଲ, ଧୂଳି କିମ୍ବା ପାଳତୁ ପଶୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଲର୍ଜି ହେଉଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଲାଭ ମିଳିବ।
୯. ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି (Immunotherapy) ର ବିକଳ୍ପ : ଯଦି କୌଣସି ଔଷଧରେ ଆରାମ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ବା ‘ଆଲର୍ଜି ଶଟ୍’ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲର୍ଜେନ ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଲର୍ଜିର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ।
ଆଲର୍ଜିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା ଔଷଧ କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଋତୁକାଳୀନ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ।