ଏଠାରେ ରବିବାର ଦିନ ଗୀତ ଶୁଣିବା କିମ୍ୱା ଓ୍ୱାସିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ମନା, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିଧା ଘରୁ ଉଠାଇନେବ ପୋଲିସ

ଜାଣନ୍ତୁ ଏଠାକାର ରବିବାର ନିୟମ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ କେବଳ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ଜୋରରେ ଗୀତ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଏହା ଅନେକଙ୍କୁ ଅଜବ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀରେ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ କଠୋର ନିୟମ ଅଛି।

ରବିବାରକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ନୀରବତାର ଦିନ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଚେତାବନୀ କିମ୍ବା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପାଳନ ନ କଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ।

ରବିବାରକୁ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନାଯାଏ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଛାପନ୍ତି…

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଦିନିକିଆ…

ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରବିବାରକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଇନ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଷେଧ କରେ।

ଏହି ନିୟମ ପଛରେ ଥିବା ନୀତି ସରଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନୀରବତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ୟତ୍ର ସାଧାରଣ ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ରବିବାର ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଉପରେ ନିଷେଧ:

ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ସଂଗୀତ ବଜାଇବା କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଏହା ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ଘର ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ବିଚଳିତ କରାନଯାଏ।

ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଚେତାବନୀ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜରିମାନା ଲଗାଇପାରନ୍ତି।

ୱାସିଂ ମେସିନ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି:

ଅନେକ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ୱାସିଂ ମେସିନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ହେତୁ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କିଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀରବ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଏପରି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୋଠା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘନ ଜନବହୁଳ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭ୍ରାଟକୁ ରୋକିବା।

ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ:

ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଓ୍ୱାସିଂ ମେସିନ ଚଲାଇବା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ବଜାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଲନ୍ କାଟିବା, କାନ୍ଥରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିବା, ଫର୍ଣ୍ଣିଚରକୁ ହାତୁଡ଼ି ମାରିବା, ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା କିମ୍ବା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପାତ୍ରରେ କାଚ ବୋତଲ ପକାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ।

ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ:

ପ୍ରଥମ ପରିଣାମ ସାଧାରଣତଃ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ମୌଖିକ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଚେତାବନୀ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀରେ ଶବ୍ଦ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଜରିମାନା ପ୍ରାୟ ୫୦ ୟୁରୋରୁ ୨,୫୦୦ ୟୁରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଉଲ୍ଲଂଘନର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଯଦି ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଘରମାଲିକ କିମ୍ବା ହାଉସିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭଡାଟିଆ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଛାପନ୍ତି…

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଦିନିକିଆ…

ଦିନେ ଋଷି କପୁରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଅଫର କରିଥିଲା…

ରଜ ମଉଜ ଫିକା କରିବ ବର୍ଷା! ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି…

1 of 29,157