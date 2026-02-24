ଗାଡ଼ିର RC ମାଗଣାରେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ? ଏ ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ରୋସେସ, କିଛି ମିନିଟରେ ମିଳିଯିବ Digital RC
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ(RC) ଜରୁରୀ ଥାଏ, ତେବେ ଅନଲାଇନରେ ଏକ RC ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ ଏବଂ RTO ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, Parivahan ଏବଂ mParivahan ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ RC ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଯେ ମାଗଣାରେ RC କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ।
ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ RC ବୁକ କ’ଣ?
ଅନଲାଇନ୍ ରେ RC ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଡିଜିଟାଲ୍ RC ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ RC ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଏକ ସରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସଫ୍ଟ କପି। ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଏହି RC ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚେକିଂ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ କାମରେ ଆସେ।
ଅନଲାଇନରେ RC କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ
– ସରକାରୀ ପରିବହନ ୱେବସାଇଟ୍ – parivahan.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ
– ଅନଲାଇନ୍ ସେବା – ଯାନବାହାନ ସେବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
– ଡ୍ରପଡାଉନ୍ ରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
– ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
– ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହାନ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ “Proceed” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
– ଡାଉନଲୋଡ୍ ବିଭାଗରେ “Download RC” ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
– ମୋବାଇଲ୍ OTP ଭେରିଫିକେସନ ପୁରା କରନ୍ତୁ।
– ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ RC (PDF) ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।
– ସାରା ଭାରତରେ ଅନଲାଇନରେ RC ବୁକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପଦ୍ଧତି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ – mParivahan ଆପ୍
ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଆକ୍ସେସ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ mParivahan ଭଳି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ RCକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଏକ ଦ୍ରୁତ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୋଉଁଠ୍ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ।