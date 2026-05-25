ଖରଭୁଜ ମିଠା କି ନୁହେଁ… କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ତରିକା
ଖରଭୁଜ ପାଚିଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି କରି ଜାଣିପାରିବେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବଜାରରେ ଖରଭୁଜର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଫଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ହେଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ବାହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଖରଭୁଜ ନରମ, କଞ୍ଚା କିମ୍ବା ଭିତରେ ମିଠା ନ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଖାଇବାର ଉପଭୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବା ସମୟରେ କିଛି ସରଳ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ମିଠା ଏବଂ ରସାଳ ଖରଭୁଜ ବାଛିପାରିବେ।
ଏକ ଭଲ ଖରଭୁଜ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ, ରଙ୍ଗ, ଓଜନ ଏବଂ ଏହାର ଗଠନ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀ ଫଳ ଭିତରେ କେତେ ମିଠା ଏବଂ ପାଚିଲା ତାହା ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖରଭୁଜକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ତାଜାତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏକ ମିଠା ଏବଂ ପାଚିଲା ଖରଭୁଜ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇପାରିବ। ଖରଭୁଜ କିଣିବା ସମୟରେ ଏହାର ତଳ ଭାଗକୁ ସୁଙ୍ଘନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଏକ ମଳିନ, ମିଠା ଏବଂ ତାଜା ସୁଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଫଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚିଯାଇଛି।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ଏହା କଞ୍ଚା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମିଠା ନଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ଏପରି ଖରଭୁଜ ବାଛିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ତୀବ୍ର କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗନ୍ଧ ଦିଏ, କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ଖରଭୁଜ କିଣିବା ସମୟରେ, ଏହାର ଚୋପାକୁ ଭଲଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ; ଏକ ପାଚିଲା ଖରଭୁଜ ସାଧାରଣତଃ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ, କ୍ରିମି କିମ୍ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁଜ ପଟା କିମ୍ବା ଜାଲି ସହିତ ଦେଖାଯାଏ।
ଯଦି ଫଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚିନାହିଁ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଜାଲ ଏବଂ ଟିକିଏ ଖରଭୁଜ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଏକ ଖରଭୁଜ ସାଧାରଣତଃ ମିଠା ଏବଂ ରସାଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏକ ଖରଭୁଜ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତାର ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଳ ଉଠାଇବେ ଯାହା ଏହାର ଆକାର ତୁଳନାରେ ଭାରୀ ମନେହୁଏ ତାହା ମିଠା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
ହେଲେ, ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ଫଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବିହନ ରଖିପାରେ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ଫଳ ଭିତରେ ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ନରମ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କିଣିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଖରଭୁଜର ଓଜନ ତୁଳନା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପାଚିଲା ଖରଭୁଜ ଧୀରେ ଚାପି ଦେଲେ ଟିକେ ନରମ ଲାଗେ। ବିଶେଷକରି, ଯଦି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲୁକା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତଳ ଅଂଶ ଟିକେ ଫଳ ଦିଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଫଳ ପାଚିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ନରମ କିମ୍ବା ନରମ ଥିବା ଖରଭୁଜ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ।
କାଣ୍ଡର ଶେଷ ଭାଗ ପରୀକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଖରଭୁଜର ଗୁଣବତ୍ତା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି କାଣ୍ଡର ଚିହ୍ନ ସଫା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚିବା ପରେ ହିଁ ଲତାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି କାଣ୍ଡର ଶେଷ ଭାଗ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଏ କିମ୍ବା କାଣ୍ଡର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ଫଳଟି ପାଚି ନ ଥିବା ସମୟରେ ଛିଡ଼ାଯାଇଥିଲା।