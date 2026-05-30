Live Streaming: ଏଠାରେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ IPL ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଫୋନରେ କିପରି ଦେଖିପାରିବେ IPL ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ମାସ ପରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅହମଦାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା।
ଏହା ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଟାଇଟଲ ମୁକାବିଲା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ’ଣ ଘରେ ବସି ମାଗଣାରେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ? ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ: ଆପଣ କିପରି ମାଗଣାରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବନାମ ଗୁଜରାଟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିପାରିବେ?
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଲାଇଭ ଦେଖିବେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍:
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।
ଜିଓହଟଷ୍ଟାରରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କ’ଣ ଫ୍ରିରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିହେବ:
ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ Jio SIM କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମାଗଣା JioHotstar ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
୩୯୯ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର Jio ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଏକ ମାଗଣା JioHotstar ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ।