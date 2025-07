ପେଟ୍ରୋଲ ଟେନସନ୍ ଖତମ୍: ହିରୋର ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି ଏବେ ମାତ୍ର 45 ହଜାରରେ, ଫିଚର୍ସ ଜାଣିଲେ ହେବେ କାବା…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ହିରୋର Vida VX2 ସ୍କୁଟରକୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ସ୍କୁଟରକୁ ମାତ୍ର 44 ହଜାର 99 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା।

ଏବେ ଆପଣ BaaS (Battery as a Service) ସହିତ Hero Vidaର ବେସ୍ ମୋଡ୍ସ VX2 Go ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ 44 ହଜାର 990 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 85 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିବ।

ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

Hero Vida VX2 Plus ର ମୂଲ୍ୟ BaaS ସହିତ 58,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଏହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ BaaS ମଡେଲ୍ ଅଧୀନରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଡ଼ାରେ ମଧ୍ଯ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର 0.96 ଅଟେ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।

Hero Vida VX2 ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

ଭିଡା VX2 ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ Vida Z କନ୍ସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ EICMA ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡା V2 ତୁଳନାରେ VX2 ଏକ ଶସ୍ତା ସଂସ୍କରଣ ବା ଯାନ ଅଟେ, ଯାହା ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ଏଥିରେ ଅନେକ ୟୁଥଫୁଲ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଯାହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ହାଲୁକା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହାର ବଡି ଡିଜାଇନ୍ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ଏକ ମିନି TFT ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍କୁଟରକୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଟଚ୍ ଦିଏ।

IDC ପ୍ରମାଣିତ Hero Vida VX2 ର Go ଭାରିଆଣ୍ଟ 2.2 kWh ରିମୁଭେବଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 92 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହି ସମୟରେ, VX2 Plus 3.4 kWh ସହିତ 142 କିଲୋମିଟର (IDC ପ୍ରମାଣିତ) ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Vida VX2 ର Go ଭାରିଆଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ 70 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ଏବଂ VX2 Plus ଭାରିଆଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ 80 କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ଅଟେ ।