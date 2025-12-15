ଭଗବାନ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଆଉ କିଏ, କିଏ ଏହି ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ଅହମ୍ମଦ, ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକାକୀ ସାମ୍ନା କରି ବଞ୍ଚାଇଲେ ଅନେକ ଜୀବନ

କିଏ ଏହି ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ଅହମ୍ମଦ, ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକାକୀ ସାମ୍ନା କରି ବଞ୍ଚାଇଲେ ଅନେକ ଜୀବନ

By Jyotirmayee Das

Sydney Attack: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍‌ରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସାହସିକତା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅହମ୍ମଦ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କୁ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ରାଇଫଲ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।

ଅହମ୍ମଦ ଅଲ ଅହମ୍ମଦ କିଏ: ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅହମ୍ମଦ ଅଲ ଅହମ୍ମଦ ୪୩ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଫଳ ବିକ୍ରେତା ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସମୟରେ ସେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ସହିତ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ବିପଦକୁ ଖାତିର ନକରି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

କିପରି ବଞ୍ଚାଇଲେ: ୧୫ ସେକେଣ୍ଡର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଅହମ୍ମଦ ପ୍ରଥମେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ତା’ପରେ, ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ସେ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ରାଇଫଲ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ଏହି ସାହସ ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୃତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ଘଟାଇଲା ଜଘନ୍ୟ…

ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଦବୀ ଜାତୀୟ…

ଅହମ୍ମଦ ଆହତ: ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୁସ୍ତାଫା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅହମ୍ମଦ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚାଲିଛି। ମୁସ୍ତାଫା କହିଛନ୍ତି, “ସେ ୧୦୦% ଜଣେ ହିରୋ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ।” ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ “ହିରୋ” ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ସଲାମ କରିଥିଲେ।

ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ: ଆକ୍ରମଣରେ ଯିହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ ଅତି କମରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମୃତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ଘଟାଇଲା ଜଘନ୍ୟ…

ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଦବୀ ଜାତୀୟ…

ପଛରେ ପଡିଲେ କୋହଲି ଆଉ ଗିଲ୍, ଏବେ T20ରେ…

(video) ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମହିଳା…

1 of 28,648