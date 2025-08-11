ସିନରେ ସୀମାପାର…., ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ଏ କାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ…, ଯାହା କେହି କେବେ ଭାବି ନ ଥିଲେ…

ସିନରେ ସୀମାପାର...., ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ଏ କାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ..., ଯାହା କେହି କେବେ ଭାବି ନ ଥିଲେ...

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରାଣୀ ସେ । ଆଖି ତାଙ୍କର ନୀଳ ନୟନା ଆଉ ଚାହାଣୀ ମାୟାବିନୀର ପ୍ରତିଛବି । କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ କାମନାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି । ସିନେମା ହଲରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରତାଳି ସାଉଁଟେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଆଇଟମ୍ ନାଚି ଦିଅନ୍ତି; ତେବେ କଥା ସରିଲା । ଆମେ କହୁଥିବା ଏହି ହଟ ଓ ସେକ୍ସି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି, ନିଜେ ମିଲ୍କି ବ୍ୟୁଟି ସୁନ୍ଦରୀ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ । ଏବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ….

କହିରଖୁ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା ସମ୍ପ୍ରତି ବଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ସେ ଆଜି ଜଣେ ବଡ଼ ନାୟିକା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ୟାରିଅରରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେ ବାହୁବଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ଆଜ୍ କି ରାତ’ ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଏକ ତିକ୍ତ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଆଜି କେବଳ ଦକ୍ଷିଣରେ ସୀମିତ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ, ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଅନେକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ବାସିନ୍ଦା ତମନ୍ନା ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ‘ଚାନ୍ଦ ରୋଶନ ସେହରା’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ବଲିଉଡରେ ସଫଳତା ନ ପାଇବା ପରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ। ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ତମନ୍ନା ‘କେଡି’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାମିଲ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଲଲନଟପ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରସାରିତ ଗୁଜବ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

 

ସେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ଅବଦୁଲ ରଜାକଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଗୁଜବର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗପସପ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ତମନ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ଥରେ, ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିନେତା ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।  ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତମନ୍ନା ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାମିଲ ସିନେମାରେ, ତମନ୍ନା ଆୟନ, ପୈୟା, ବୀରମ୍ ଏବଂ ଧର୍ମଦୁରାଇ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଜୟ, ଅଜିତ, ସୂର୍ୟ୍ୟ, ବିକ୍ରମ ଏବଂ ଧନୁଷ ଭଳି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତମନ୍ନା  ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସିନ୍‌ରେ ସୀମା ଟପିବା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ସୁପରଷ୍ଟାର ହିରୋଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ସେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି  ଅଧିକ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ  ଫିଲ୍ମ ଛାଡିଦେବେ।

ଏହା ପରେ ସେହି ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତମନ୍ନା କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏପରି ଅନେକ ତିକ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତମନ୍ନା ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ। ସେ ତାମିଲ କିମ୍ବା ତେଲୁଗୁ କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ତାହା ମଧ୍ୟ କହି ନଥିଲେ। ତଥାପି, ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଟ୍‌ରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସହଜ ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତମନ୍ନା ସୀମା ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଥିବା କାମ କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ହିରୋ ତାଙ୍କୁ ନାୟିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ତମନ୍ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା। ସେ ୨୦ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବଲିଉଡ୍, କଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଟଲିଉଡ୍‌ରେ ନିରନ୍ତର କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାମିଲ ପରେ, ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ କଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଟଲିଉଡ୍‌ରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ବଲିଉଡ୍‌ ସହିତ ଓଟିଟିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ୟ୍ୟ ସହିତ, ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ।

