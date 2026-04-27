ଲେବାନନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ: ୫ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ନଈମ୍ କାସିମ୍

ନଈମ୍ କହିଛନ୍ତି, ଲେବାନନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ୪୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର‌୍ୟ୍ୟାୟରେ ସିଧା ଆଲୋଚନାର ହୋଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ହିଜବୁଲ୍ଲାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନଈମ୍ କାସିମ୍। ଲେବାନନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସିଧା ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମାଧାନ ପାଇଁ ୫ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ନଈମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ହିଜବୁଲ୍ଲା ନିଜର ‘ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରତିରୋଧ’ ଜାରି ରଖିବ। ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ।

୫ଟି ସର୍ତ୍ତ ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି

ନଈମ୍ କହିଛନ୍ତି, ଲେବାନନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ୪୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର‌୍ୟ୍ୟାୟରେ ସିଧା ଆଲୋଚନାର ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ଆଲୋଚନା ୱାଶିଂଟନରେ ଆମେରିକାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିଲା। କାସିମ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ, ଗରିମା ଆଉ ଶତ୍ରୁର ପରାଜୟର ଏହି ପରିବେଶରେ, (ଲେବାନନୀ) ଶାସନ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏକ ଅପମାନଜନକ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ରିହାତି ଦେଇଦେଲା, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଯୁକ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଆରମ୍ଭର ଯୁୂକ୍ତି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ସର୍ତ୍ତ ହାସଲ କରିବା।

ସେ ଦାବି କରିଥିବା ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା; ଜମି, ସମୁଦ୍ର ଓ ଆକାଶରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହେଉ; ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁ; ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି କରୁ; ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଓ ସହର ଫେରାଉ; ଆଉ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁ।
ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଲେବାନନୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାସନରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ହେବ। ଆଉ ଏହା ସେହି ସର୍ବସମ୍ମତି ଆଧାରିତ ହେଉ।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲେବାନନ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଲେବାନନର ସରକାରୀ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ୨ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ୧୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବେଘର ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୭ ଏପ୍ରିଲରେ ଲେବାନନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ-ବିରାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ତେଲ ଅବିବ ବାରମ୍ବାର ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।

ଲେବାନନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସଂଘର୍ଷ-ବିରାମକୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଢାଇବାକୁ ରାଜି

ଗୁରୁବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, ୱାଶିଂଟନରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର‌୍ୟ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଲେବାନନ୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସଂଘର୍ଷ ବିରାମକୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଢାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ହିଜବୁଲ୍ଲା ସଂଘର୍ଷ-ବିରାମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଇସ୍ରାଏଲ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ୍ ଓ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲରେ ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି।

