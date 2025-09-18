Pure Gold : ୨୪, ୨୨ ନା ୧୮ କେତେ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କିଣିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ, କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ …
GK: ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସୁନା କିଣିବା ଜରୁରୀ ....
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା କିଣନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ସୁନା କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ବିବାହ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ ସୁନା କିଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନା କିଣିବା କଥା ଆସେ, ଲୋକମାନେ କ୍ୟାରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି।
ଏହା ସୁନା ଚୁଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା, ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା କ୍ୟାରେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଜି ଦେଶରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଭାରତରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୧୦,୩୩୦ ଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୧୧୦,୬୨୦ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ୟାରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା:ଶୁଦ୍ଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଏଥିରେ ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ସୁନା ଥାଏ। ଏହି ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ସୁନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚମକ ଅଛି। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ବାର୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପମିଶ୍ରିତ। ତଥାପି, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏତେ ହାଲୁକା ଯେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବଙ୍କା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ଏକ ନିବେଶ ଭାବରେ କିଣାଯାଇପାରିବ।
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା:୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାୟ ୯୧.୬ ପ୍ରତିଶତ। ଅବଶିଷ୍ଟ ୮.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ରୂପା, ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଜିଙ୍କରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାକୁ ୯୧୬ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଶାଣ ନାହିଁ, ଏହାର ପୁନଃବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଭଲ।
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା : ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ତମ୍ବା ଏବଂ ରୂପା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ, ବିଶେଷକରି ଷ୍ଟଡେଡ୍ ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ହୀରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ଜଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଜବୁତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଷ୍ଟଡେଡ୍ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ପଥର ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥାଏ।