Hidden Camera: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣା: ଚଷମାରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା, ସେବାୟତ ବେଶରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପଶିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣା: ଚଷମାରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ପୁରୀ: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି । ପୁଣି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭକ୍ତ । ଚଷମାରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନରୁ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନାମ ଭରତ ପାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଘର ଅହମ୍ମଦାବାଦ । ସେ ପ୍ରୋଟକଲରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଜଗମୋହନରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଭରତ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଯୁକ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଜେଟିପି ଅଟକ ରଖି ଗାରଦରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ସେବାୟତ ବେଶରେ ପଶିଗଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଯାଜପୁରର ଭକ୍ତ ଶଙ୍କର । ତେବେ ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ନୀତି ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯୁକ୍ତ ଚଷମା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କଡାକଡି ଆଇନ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତେ ଜଣ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ସହ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ବି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ।