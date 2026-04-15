ଏସବୁ ଖାଉଥିଲେ କମ୍ ଦିନରେ କରିବେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ, ପ୍ରଥମେ ମଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ

By Jyotirmayee Das

Lifespan Food: ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣ ଏକ ମେସିନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ତାହା ଏହାର ଜୀବନକାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭାବ ସର୍ବଦା ତୁରନ୍ତ ଦେଖାଯାଏନାହିଁ ।

ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭିତରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପସନ୍ଦ ହୃଦରୋଗ, ମେଟାବୋଲିକ୍ ବିକାର ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସେବନ ସମୟ ସହିତ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକାଳକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।

୪ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକାଳକୁ ହ୍ରାସ କରେ

ମଦ୍ୟପାନ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ସାମାଜିକ ନିୟମ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଆପଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ।

ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ମାଂସ: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁବିଧାଜନକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେପରିକି ହଟ୍ ଡଗ୍ ଏବଂ ଡେଲି ମିଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ।

ଚିନି ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚିନି ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଶରୀର ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଖାଲି କ୍ୟାଲୋରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ତୃପ୍ତତାର କୌଣସି ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିନ୍ତା ନକରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସେବନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ।

ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଚର୍ବି: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ମାଂସ, ବଟର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଚର୍ବି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କେବେବି ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିକର ଗ୍ରହଣର ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

