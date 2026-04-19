ହୋଟେଲ-ପରିବହନ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାସବୁ ସିଲ୍… ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ

ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ୨ ଆମେରିକା ପ୍ଲେନ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ରବିବାର ହଠାତ୍ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ସହରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା, ଇରାନ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୈଠକର ଆଧିକାରିକ ସ୍ଥିରୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ପହଞ୍ଚିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦୁଇଟି ଆମେରିକୀୟ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ନୁରଖାନ ଏୟାରବେସରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏଥିରୁ ଏହି ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ବଡ଼ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏପରି ବିମାନମାନେ ସାଧାରଣତଃ VVIP ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥାନ୍ତି।

ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ୱେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ୧୨ ଏପ୍ରିଲରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନୁରଖାନ ଏୟାରବେସରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।

ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆସିବାରୁ ରେଡ୍ ଜୋନ ଏବଂ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ରେଡ୍ ଜୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତାୟାତକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଇସ୍ଲାମାବାଦ–ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଟ୍ରାଫିକ ବନ୍ଦ:

ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଏବଂ ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ପରିବହନ ସେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାତାୟାତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି।

ହେଲେ ପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନକୁ ଛୁଟ ମିଳିବ। ଏପରିକି ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ପରିବହନର ଚଳଚଳାହଟ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିପାରେ:

ବଡ଼ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି:

ଇସ୍ଲାମାବାଦର ବଡ଼ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କୌଣସି ନୂତନ ବୁକିଂ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷୁରୀ ମୋଭେନପିକ ହୋଟେଲରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କୌଣସି କକ୍ଷ ଖାଲି ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ହୋଟେଲଟି ମିଡିଆ କର୍ମୀମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ସେହିପରି, ସେରେନା ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନୂତନ ବୁକିଂ ନେଉନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ସେରେନା ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିଲା।

ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେରେନା ଏବଂ ମ୍ୟାରିଅଟ୍ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ରାତିରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଖାଲି କରାଯାଉଛି।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା କେବେ ହେବ:

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ୧୨ ଏପ୍ରିଲରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେଶର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି।

ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ଭଲ, କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଥିଲେ କେବେ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝାପଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନାର ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବୈଠକ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା:

ଆମେରିକାରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ୧୧ ଏପ୍ରିଲରେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ୱେନ୍ସ ‘ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଟୁ’ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ଲାମାବାଦ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥିଲେ।

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଏଥର ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

