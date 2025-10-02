ହାଇଆଲର୍ଟ! ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା, ଡ୍ରୋନରେ ରଖାଯାଉଛି ନଜର
ଦଶହରା ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବରେଲି ଡିଭିଜନର ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦଶହରା ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବରେଲି ଡିଭିଜନର ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ, ପିଏସି ଏବଂ ଆରଏଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ଡ୍ରୋନ୍ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷେଧ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ, ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ବରେଲିରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବରେଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ, କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମସଜିଦ ବାହାରେ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ପଥର ମାଡ଼ ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜରେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
“ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ” ପୋଷ୍ଟର ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଇତ୍ତେହାଦ-ଏ-ମିଲ୍ଲତ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୌଲାନା ତୌକିର ରଜା ଖାନ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ:
ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଏସ. ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରେଲିରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ହିଂସା ପରେ, ଆଜି ଦଶହରା ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବରେଲି, ଶାହଜାହାନପୁର, ପିଲିଭିତ ଏବଂ ବଦାୟୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ରାମଲୀଳା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଳା ଏବଂ ରାବଣ ଦହନ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜୟାଦଶମୀ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।
ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛିଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ।
ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।” ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ବରେଲି ଭଳି ଘଟଣା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି ନ ଘଟେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।”
ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା, ବରେଲିରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ଘଟଣାରେ ୮୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।