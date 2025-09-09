ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ, ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି

ସୀମାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା।

ସିଲିଗୁଡୀ: ନେପାଳରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏବଂ କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ କବଜା କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି।

ଭକ୍ତପୁରର ବାଲାକୋଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ। କାରଣ ଏହା ତିନୋଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭୁଟାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି।

ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ: ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ ନେପାଳରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଏସଏସବି ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସୀମାରେ ନଜର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ସୀମାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଏସଏସବି ଜବାନମାନେ ସୀମାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।

ନେପାଳରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି: ସୋମବାର ସକାଳଠାରୁ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ (ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଏକ୍ସ ଏବଂ ୨୬ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ) ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧର ରୂପ ନେଇଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁ ସମେତ ନେପାଳର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ନେପାଳ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି।

ଭାରତ ସରକାର ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି: ନେପାଳରେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ସୀମାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏବଂ ଯାନବାହନର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଏସଏସବି ରେକର୍ଡ କରୁଛି।

SSBର ୪୧ତମ ବାଟାଲିୟନ ମେଚି ବ୍ରିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଖୋରିବାରି ଥାନାର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନଜର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ସୀମା ପାର କରି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ, ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ରେକର୍ଡ କରୁଛି।

