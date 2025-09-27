Thalapathy Vijayଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ; ଆଉ ଏକ ରାଲି ନେଇଗଲା ୩୦ ଜୀବନ , ଏଥର ବିଜୟଙ୍କୁ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ !
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାମିଲନାଡୁରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୩ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାମିଲନାଡୁ ଅଭିନେତା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତିରୁଚିରାପାଲି (ତ୍ରିଚି)ରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା।
ନିକଟରେ, ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରାଲି ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲି ସହରକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ରାଲି ସ୍ଥଳକୁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତାମାନେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆସି ଏହି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାଁନ୍ତି। ଅଭିନେତା ବିଜୟ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁନାହାଁନ୍ତି?
ପୋଲିସକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି:
କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ, ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ରାଲିର ଆୟୋଜକମାନେ କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ।
ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ ଥିଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ, ତାମିଲନାଡୁ ଅଭିନେତା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତିରୁଚିରାପାଲି (ତ୍ରିଚି)ରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରାଲି କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଟିଭିକେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରାଲି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।
ପରିସ୍ଥିତି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା:
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମର୍ଥକ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତ୍ରିଚିର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲୋକମାନେ ଗଛ ଏବଂ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପୋଲିସ ତାମିଲନାଡୁ ସମ୍ପତ୍ତି (କ୍ଷୟ ଏବଂ କ୍ଷତି ନିବାରଣ) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲା ସରିନି ଆଉ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା । ଆଜିର ଦଳାଚକଡାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଠିକ ଖବର ପହଞ୍ଚିନି , ହୁଏତ ଏ ମାମଲାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେଇପାରେ ।