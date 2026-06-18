ଗିରଫ ନାଁରେ ଟିଏମ୍‌ସି ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଡ୍‌; ବସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି; କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପରାଧର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଛି। ପୋଲିସ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତତ୍ପର ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପରାଧୀକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ୋଇ ଧରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଉଛି।

ପୋଲିସ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚିର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କଲିକଲା ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି; କ’ଣ ଏହା ହିଁ ଆଇନର ଶାସନ? ସେପଟେ ଟିଏମସି ଏହାକୁ ମାନବାଧିକାରର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି; କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅପମାନିତ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ବେଇଜ୍ଜତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼…

ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ ଫୋନ୍ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି କି?…

ସଫେଇ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ

ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜର ସଫେଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଅଂଶ ବୋଲି କହିଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମାନିବା କଥା ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ।

ଟିଏମସି କହିଲା ମାନବାଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ

ପୋଲିସର କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମାନବାଧିକାରର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି। ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି; ପାର୍ଟି ଏହି କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଯିବ।

ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ

ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଫାଲଟାରୁ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ‘ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଗା ନହିଁ’ କହି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସିଟ୍ ପୁନଃମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ହଟି ଯାଇଥିଲେ।

ଆକାଶ ସିଂହ

‘ନର୍ଥ ହାୱଡାର ଡନ୍’ କୁହାଯାଉଥିବା ଆକାଶ ସିଂହଙ୍କୁ ୧୩ ମଇରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାନିଆନ ଓ ଅଣ୍ଡର ୱେୟାରରେ, ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା, ବୋମାମାଡ, ଦାଦାବଟି ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରି ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଅଭିଜିତ୍ ରାୟ

ଟିଏମସିର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ନେତା ଅଭିଜିତ୍ ରାୟଙ୍କୁ ୨୮ ମଇରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଣ୍ଟାରେ ରସି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବୁଲା ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଦାବଟି ଓ ନଗର ନିଗମର ସାମଗ୍ରୀର ବେଆଇନ ଭଣ୍ଡାରଣ ଓ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି।

ଗୁଡ୍ଡୁ ଅନସାରୀ

କାମରହାଟିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଗୁଡ୍ଡୁ ଅନସାରୀଙ୍କୁ ୩୧ ମଇରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଦାବଟି, ଜମି କବ୍‌ଜା, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବେଆଇନ କବ୍‌ଜା ଓ ଧମକ ଦେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପକାଇ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ବୁଲାଇଥିଲା।

ଶମୀମ ଅହମ୍ମଦ

‘ବୋରେ’ ଓ ‘ଗବ୍ବର’ ନାମରେ ପରିଚିତ ଶମୀମ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପିର ଏକ ରାଲି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଦାଦାବଟି ଓ ଡରାଇ-ଧମକାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ହାୱଡାର ବଜାରରେ ରସି ବାନ୍ଧି ବୁଲାଇଥିଲା।

ଶାହୀନ ମୋଲ୍ଲା

ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଟ୍ରାଫିକ ହୋମଗାର୍ଡ ଶାହୀନ ମୋଲ୍ଲା ଓରଫ ସନିଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାଦାବଟି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟାରେ ରସି ବାନ୍ଧି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଲାଇ ବୁଲାଯାଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼…

ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ ଫୋନ୍ ରଖି ଶୁଅନ୍ତି କି?…

ଭଡ଼ା ଘରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଆଇଆଇସି;…

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ…

1 of 17,304