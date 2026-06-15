ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତିି? ତା’ହେଲେ ଏହି ସବୁ ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍କିମ ହେଉଛି ‘ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା’। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ସଞ୍ଚୟକୁ ନିରାପଦ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ଏଥିରେ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତା’ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ୩ ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ।
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍କିମ ହେଉଛି ‘ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା’। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଯାଆଁଳା ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ୩ଟି ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ସୁଦ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଓ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲି ପାରିବେ।
ଏସ୍ସିଏସ୍ଏସ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ‘ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସେଭିଙ୍ଗସ୍’(ଏସ୍ସିଏସ୍ଏସ୍)। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଚାକିରିରୁ ଭିଆର୍ଏସ୍ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ୫୫ରୁ ୬୦ ଓ ସୈନ ବାହିନୀରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାତା ଖୋଲି ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ ସୁଦ୍ଧ ହାର ୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ବହୁ ଲାଭ ଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଏନ୍ଏସ୍ଏ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂସ୍ ସିଟିଫିକେଟ(ଏନ୍ଏସ୍ଏ) ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏଥିରେ ସର୍ବ ନିମ୍ନ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସୁଦ୍ଧ ହାର ୭.୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୫ ବର୍ଷର ମାଚ୍ୟୁରିଟି (ସମୟ ସୀମା) ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମରେ କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଘରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ତାହାହେଲେ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏନଏସସି ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧକ ରଖିପାରିବେ।