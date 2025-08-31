ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାରର ତାଣ୍ଡବ…ଯାହାକୁ ପାଇଲା ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା, 15ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାଳଚେର ସହରରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଧଳା କାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ତାଳଚେର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଶର୍ମା ଚୌକରୁ ଆଇଟିଆଇ ଚୌକ ଅଭିମୁଖେ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିଲେ । ତା’ପରେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଧଳା କାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କାରଟି ଟାଣି ନେଇଥିଲା- ଘଟଣା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଟର ଆରୋହୀମାନେ କାରର ବନେଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ । କାରଟି ଉଭୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସ୍କୁଟରରେ ବସି ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାରଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାରଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ନୀଳ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଫୁଟପାଥ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କାରର ଗତି ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଥିଲା।
ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି- ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାରକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର କାର ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଘୁଆ ବ୍ରିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ସେହି କାରଟିକୁ ଧରି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, କାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ 15 ଜଣଙ୍କୁ ତାଳଚେରର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ସ୍କୁଟର ଆରୋହୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି । ତାଳଚେର ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । କାର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।