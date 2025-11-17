ବାଂଲାଦେଶରେ ହାଇଆଲର୍ଟ; ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରା ଦେଲେ ଆୱାମୀ ଲିଗର ନେତା…
ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାଂଲାଦେଶରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଆଜି ଆୱାମୀ ଲିଗ ନେତା ତଥା ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏନେଇ ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (ICT-BD) ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ରାୟ ଦେବେ।
ICT-BD ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଗାଜି ଏମ.ଏଚ. ତମିମ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେ ଦୋଷୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହା ସହିଦ ଏବଂ ଆହତ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ (ଗତ ବର୍ଷର ହିଂସାତ୍ମକ ରାସ୍ତା ପ୍ରତିବାଦର)।”
ଅନ୍ଯପଟେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବା ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଦଳ, ଆୱାମୀ ଲିଗର କର୍ମୀମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଆୱାମୀ ଲିଗ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କର୍ମୀମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ଢାକା ସମେତ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାଂଲାଦେଶ (BGB) କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ଯବସ୍ଥା କଡାକଡି କରିଛନ୍ତି।
କେଉଁ ଆରୋପ ହସିନାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି: ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ହଜାରରେ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ମାମଲା ନେଇ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ କେସ ଫାଇଲ କରାଯାଇଛି।