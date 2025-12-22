Aravalli Hills Controversy: ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିଛି? କାହିଁକି ଏହାକୁ ଗୁରୁ ଶିଖର କୁହାଯାଏ ? କେଉଁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହ ଜଡି଼ତ ଏହାର କାହାଣୀ?

ଆରାବଳୀର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁ ଶିଖର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାରୁ ଗଛ କାଟିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଏହି ପର୍ବତର ଥିବା ଅଂଶକୁ କଣ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଏହାର ନାମ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ପୁରା ଘଟଣା କଣ: 

ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଏଁ ବ୍ଯାପି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେଏହା ପୁରା ପୁରି ସଫା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ନିକଟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ଯାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ କେବଳ ସେହି ପର୍ବତମାଳାକୁ ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଯାହା ଆଖପାଖର ଭୂମିଠାରୁ 100 ମିଟର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ।

ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଧାରଣା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପର୍ବତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଢାଲ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ।ଏପିରିକି ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନିତୀକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାରା ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି।

ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ:

ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୧୭୨୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁରୁ ଶିଖର, ରାଜସ୍ଥାନର ସିରୋହି ଜିଲ୍ଲାର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଆରାବଲ୍ଲୀ ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଫୋଲ୍ଡ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ।

ଏହି ଉପାଧି କର୍ଣ୍ଣେଲ ଜେମ୍ସ ଟଡଙ୍କ ସହ ଜଡିତ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଶିଖରକୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଶିଖର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ, ଟଡ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସନ୍ଥ ଏବଂ ତପସ୍ୱୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶିଖରର ଏକାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ କରିଥିଲା।

ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଯିଏକି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ, ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶିଖରରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଏହାର ରହିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ: 

ଶିଖର ଉପରେ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମାତା ଅନୁସୁପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି।

ଏହା ପରେ, ଗୁରୁ ଶିଖରରେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଭୌତିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯେଉଁଥିରେ 1.2 ମିଟର ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଏହା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥାଏ।

ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା, ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଇ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 670 ରୁ 800 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।

