ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ୍ ଦେଲେ ଚହଲ, ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ହୋଇଗଲା ଏକାଥରକେ ବନ୍ଦ
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚହଲଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ । ଧନଶ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ କରିଦେଲେ ବନ୍ଦ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏବଂ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଏବେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚହଲ 2020 ରେ ଧନଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ‘ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ’ ଧନଶ୍ରୀ ଛାଡପତ୍ର ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ, ସେ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଛାଡପତ୍ର ସମୟରେ ସେ କେତେ ଭାବପ୍ରବଣ ଥିଲେ। ଏହି ବୟାନ ପରେ ଚହଲ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଚହଲଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ଚହଲ ବୁଧବାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 3ଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ସେ ନଦୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ପାହାଡ଼ର ଉପତ୍ୟକାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସହିତ, ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଲକ୍ଷ ଭାବନା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଦୁନିଆ”। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ପୋଡକାଷ୍ଟ
‘ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ’ ପଡକାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକର ସମୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଛାଡପତ୍ର ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଏହା ହେବ, ସେ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଚହଲଙ୍କ ଟି-ସାର୍ଟରେ ଲେଖାଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଛାଡପତ୍ର ସମୟରେ ଚହଲ ଏକ କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ‘ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ସୁଗାର ଡ୍ୟାଡି ହୁଅ’।
2020 ରେ ବିବାହ
2020 ରେ IPL ପାଇଁ UAE ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଉଭୟ ଡିସେମ୍ବର 2020 ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ, ଚହଲଙ୍କ ନାମ ଆରଜେ ମହଭାଶଙ୍କ ସହ ଯୋଡା ଯାଉଛି, ଯିଏ ଆଇପିଏଲ ସମୟରେ ଚହଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଚହଲଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି।