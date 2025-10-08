ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ କାହିଁକି ଲାଗିଥାଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବୋର୍ଡ, 99% ଲୋକ କହିପାରିବେନି ଉତ୍ତର; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାପଛର କାରଣ କ’ଣ?

ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ମଣିଷ ଆଖି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଆମ ଆଖି ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ। ଏହା ସେହି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

By Jyotirmayee
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହାଇୱେରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଦେଖିଥିବେ; କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ କାହିଁକି? ଏହି ରଙ୍ଗ ବିନା କାରଣରେ ବାଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ

ଏହି ରଙ୍ଗ ପଛରେ ଅର୍ଥ 

ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ରାଜପଥରେ, କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ଦେଖିବେ: ଅଧିକାଂଶ ଦିଗଦର୍ଶନ ସଙ୍କେତ ସବୁଜ। ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ।

ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ପାଇଁ ବିପରୀତ ସତ୍ୟ। ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ମାନସିକ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ, ଜରୁରୀତା ​​କିମ୍ବା ବିପଦ ସହିତ ଜଡିତ, ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।

ରଙ୍ଗ ବାଛିବା କାରଣ

ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରାଜପଥରେ ଅଧିକ ସାଧାରଣ କାରଣ ଏହା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଖି ପାଇଁ ନିରାପଦ। ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ରଙ୍ଗ।

ମଣିଷ ଆଖି ସବୁଜ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଆଖି ଅଧିକ ଦୂରତାରୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏବଂ କମ୍ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସହଜରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ରାସ୍ତାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସମାନ ରଙ୍ଗ କୋଡ୍

ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, ଏହି ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ରାଜପଥ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସହର ନାମ, ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଦୂରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରତାରୁ ସେହି ସବୁଜ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଚିହ୍ନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତାହା କହୁନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।

