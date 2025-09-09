ଶିଳ୍ପାଙ୍କ Class ନେବ EOW, ବେପାର କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଐସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ୬୦ କୋଟି!
ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଦମ୍ପତି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ମୁମ୍ବାଇ: ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ସବୁବେଳେ ବିବାଦରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ସମନ କରିଛି।
ପ୍ରଥମେ ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ରାଜଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଏବେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡି ନ ଯିବା ପାଇଁଏକ ଲୁକଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର (LOC) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (NCLT) ର ଅଡିଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରାଯାଇଛି।
ଲୋଟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପକ କୋଠାରୀ ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ FIR ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କୋଠାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2015 ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶେଟ୍ଟି ଏବଂ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଟିଭି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ 60.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ।
ଦମ୍ପତି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଋଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପରେ ଏହାକୁ ଟିକସ ସଞ୍ଚୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ନିବେଶ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।