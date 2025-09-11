୩୮୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୪୩୦୬ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ, ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ସବୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲା, ପୁଣି ଆଲର୍ଟ ଜାରିକଲା IMD
ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା।
ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା। ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ବନ୍ୟା ଅନେକ ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। କେବଳ ଏତିକିରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାର ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି IMD।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୫୭୭ଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚମ୍ବା, କାଙ୍ଗଡ଼ା ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଟାରୀ-ଲେହ ରାସ୍ତା (NH 3), ଅଟ୍-ସୈଞ୍ଜ ରାସ୍ତା (NH ୩୦୫) ଏବଂ ଅମୃତସର-ଭୋଟା ରାସ୍ତା (NH ୫୦୩A) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୯୯ଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୁଲୁରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୧୩ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ମାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫୪ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି: ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (SEOC) ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୧୨ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
୩୬୯ଟି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ପରିବହନ ନିଗମର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନିଗମ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଖରାପ ଅଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି: SEOC ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୮୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ୪୮ ଜଣଙ୍କର, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ୧୭ ଜଣଙ୍କର, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ଏବଂ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୬୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୪୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା – ଚମ୍ବା, କାଙ୍ଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ’ ଜାରି କରିଛି।