ହିମନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପୁଣି ଆସାମ ଶାସନ: ମେ ୧୨ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ
ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଆସାମରେ ଏନଡିଏ (NDA) ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ୧୨୬ଟି ଆସନରୁ ୧୦୨ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଏନଡିଏ (NDA) ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ୧୨୬ଟି ଆସନରୁ ୧୦୨ଟି ଜିତି ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ପାଇଛି। ଆସାମରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ବଳରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
#WATCH | Assam | BJP leader Dr Himanta Biswa Sarma elected as the leader of the BJP Legislature Party and the NDA Legislature Party.
Dr Himanta Biswa Sarma will take the oath as the Chief Minister of Assam on May 12. Prime Minister Narendra Modi will attend the ceremony as the… pic.twitter.com/BNJcZD5Abi
— ANI (@ANI) May 10, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରବି କୋଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଆସାମ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ‘X’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା, ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।