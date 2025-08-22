ବର,କନିଆଁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୭ ବଚନ! ଏହା ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ କରେ ଅତୁଟ
ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଅନ୍ତି ୭ ବଚନ । ୭ ବଚନର ରହିଛି ୭ ବିଶେଷତ୍ୱ ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ବିବାହର ପ୍ରକୃତ ସାର ହେଉଛି ସାତଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପବିତ୍ର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସାତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରେ।
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ବିବାହକୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପବିତ୍ରତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସପ୍ତପଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ ଘେରା, ଯେଉଁଠାରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ସାତ ଘେରା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ଦାୟିତ୍ୱ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ବିବାହକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ।
ସାତ ଘେରା କ’ଣ
ସାତ ଘେରା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ଚାରିପାଖରେ ସାତ ଘେରା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘେରା ସହିତ, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ।
ପ୍ରଥମ ଘେରା (ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି)- ପ୍ରଥମ ଘେରାରେ, ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଦାୟିତ୍ବର ସହ ଘର ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଘେରା (ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ)- ଦ୍ୱିତୀୟ ଘେରାରେ, ଉଭୟ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।
ତୃତୀୟ ଘେରା (ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମର୍ପଣ)- ତୃତୀୟ ଘେରାରେ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିବାହକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ।
ଚତୁର୍ଥ ଘେରା (ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ)- ଚତୁର୍ଥ ଘେରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବେ ଏବଂ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବନା ରଖିବେ।
ପଞ୍ଚମ ଘେରା (ପିଲା ଏବଂ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ)- ପଞ୍ଚମ ଘେରାରେ, ଦମ୍ପତି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି।
ଷଷ୍ଠ ଘେରା (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ)- ଷଷ୍ଠ ଘେରାରେ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି।
ସପ୍ତମ ଘେରା (ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସାହଚର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି)- ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଘେରାରେ, ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ପରସ୍ପରର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେବା ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଘେରା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତୁଟ କରିଥାଏ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଅଗ୍ନିକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ପତି ସାତ ଘେରା ନିଅନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡିହୋଇଯାଏ ।
ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଏ – “ବିବାହ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଧନ।” ଏହା କେବଳ ଏକ ରୀତିକଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା।