ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଆବୁଧାବିର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର, ଏହି ଡ୍ରେସ କୋଡରେ ମିଳିବନି ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଆବୁଧାବି: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ(ୟୁଏଇ)ର ଆବୁଧାବି ସହରରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଫେବୃଆରୀ ୧୪ରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ୟୁଏଇରେ ଏହା ହେଉଛି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର । ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ କୋଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ମନ୍ଦିରର ୱେବସାଇଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତମାନେ ଶରୀରକୁ ଢ଼ାଙ୍କି ରଖୁଥିବା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବେ । ଶରୀରକୁ ଚାପି ହେଉଥିବା ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଟୋପି, ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ, ଟି- ସାର୍ଟ ପରିଧାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପରିସରର ଶୃଙ୍ଖଳିତା ପରିଚାଳନା ସମୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । BAPS ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା । ଆବୁଧାବି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅଗନ୍ତୁକ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ।’ ସୋମବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିନ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ ।

The wait is over!#AbuDhabiMandir is now open for all visitors and worshipers.

Opening hours:

Tuesday to Sunday: 9am-8pm

Every Monday: Closed for visitors pic.twitter.com/JnYvZoVSPk

— BAPS Hindu Mandir (@AbuDhabiMandir) March 1, 2024