ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ୧୦ ଗେଟ
ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣି ବଢ଼ିବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୧୦ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ୧୦ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି।
ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୬୧୩.୩୩ ଫୁଟ୍ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୨,୧୦,୪୨୯ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ୧,୮୬,୩୫୪ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ୧୦ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଛଡ଼ାଯାଉଛି।
ଖୋଲାଯାଇଥିବା ୧୦ଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୭ଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲ୍ୱେରେ ଏବଂ ୩ଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପିଲ୍ୱେରେ ରହିଛି।
ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ପାଣି କଟକର ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ଦେଇ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି।
ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବନ୍ୟାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜାରି ଥିବାରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଅନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି।
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
ମହାନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବନ୍ୟା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ।