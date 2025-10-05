ବଢିଲା ଜଳସ୍ତର; ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁକଦର ଆହୁରୀ ୬ଟି ଗେଟ୍, ଏବେ ୯ଟି ଗେଟରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି
ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ...
ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଗତ କିଛି ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି ।ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଣି ହୀରାକୁଦର୬ଟି ଗେଟ ଖୋଲିଯାଇଛି ।ଏବେ ମୋଟ ୯ଟି ଗେଟ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି । ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷା ତାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଉଛି ।