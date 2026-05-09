ଏହା ଚାକିରି ନା ଜେଲ୍?” ଘରୁ କାମ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ରଖିଲା ଅଜବ ସର୍ତ୍ତ
ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ୱାର୍କ-ଫ୍ରମ୍-ହୋମ୍ (ଘରୁ କାମ) ଚାକିରି ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ୱେବକ୍ୟାମ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରତି ୧୦ ମିନିଟରେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେବା ଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ଏକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିମୋଟ୍ ୱାର୍କ ବା ଘରେ ବସି କାମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆସିବାର ସମୟ ବଞ୍ଚିବା, ଅଫିସର କୋଳାହଳରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶରେ କାମ କରିବା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ନିରର୍ଥକ ମନେହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ବା ମନିଟରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ହୋଇଯାଏ।
ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅନୁଭବ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୱାର୍କ-ଫ୍ରମ୍-ହୋମ୍ ଚାକିରିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଉଥିବା ନଜରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରିମୋଟ୍ ଚାକିରି ଦେଉଥିବା ସେହି କମ୍ପାନୀଟି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ ସମୟରେ କ୍ରମାଗତ ଡିଜିଟାଲ୍ ମନିଟରିଂରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ୱେବକ୍ୟାମ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନର ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେବା ଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା।
ଗୁରଲୀନ୍ ନାମକ ସେହି ମହିଳା ଭିଡିଓରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଉପୁଜିଲା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିବା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କିପରି ନଜର ରଖାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଗୁରଲୀନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ନିକଟରେ ଏକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୀତି ମୋ ମନରେ ରହିଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ଏକ ୱାର୍କ-ଫ୍ରମ୍-ହୋମ୍ ଚାକିରି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଆମ କାମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।”
ଗୁରଲୀନ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀର ଏହି ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ୱେବକ୍ୟାମ୍ ମନିଟରିଂ ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନର ବାରମ୍ବାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କାମର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ୧୦ ମିନିଟରେ ଏହା କରାଯିବ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଅନ୍ତତଃ ୧୦ ମିନିଟ୍ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କାମର ଦକ୍ଷତା ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କଥା ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ସ୍ତରର ନଜର ରଖିବା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମନେହୋଇଥିଲା।
ଗୁରଲୀନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାକିରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ମନିଟରିଂ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ, ୱାର୍କ-ଫ୍ରମ୍-ହୋମ୍ ବା ଘରୁ କାମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନମନୀୟ ହେବା ଉଚିତ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନିୟମ ମୋତେ ଏକ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ କଥାରେ କମ୍ପାନୀର ହସ୍ତକ୍ଷେପ (ମାଇକ୍ରୋମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ଏଭଳି ସୀମିତ ସଂସ୍କୃତି ମୋତେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଫିସ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କଠୋର ନଜରଦାରୀ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ସହିତ ସହମତ ହେବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ।”
ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଗୁରଲୀନ୍ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ନା ରୋବଟ୍ମାନଙ୍କୁ!???” ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକେ ରିମୋଟ୍ ୱାର୍କ ସମୟରେ ଏଭଳି କ୍ରମାଗତ ମନିଟରିଂ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।” ଏହାର ମଜାଳିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗୁରଲୀନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଥିବେ।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏତେ କଠୋର ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା।”