ଥାଇରଏଡ୍ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଏହି ହର୍ବାଲ ଡ୍ରିଙ୍କ୍; ପିଇଲେ ତୁରନ୍ତ ହେବ ହରମୋନ ବାଲାନ୍ସ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ତିଆରି ପ୍ରୋସେସ୍…

ଚମତ୍କାରୀ ହର୍ବାଲ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ । ଚୁଟକିରେ ଗାଏବ କରିଦେବ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିଆନିଷ୍ଟ ରମିତା କୌରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍...

By Seema Mohapatra
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଥାଇରଏଡ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମୁଡ ସ୍ବିଙ୍ଗ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିଆନିଷ୍ଟ ରମିତା କୌର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ହର୍ବାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଥାଇରଏଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ହର୍ବାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜଡ଼ିବୁଟି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ । ଏହି ପାନୀୟ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ କିପରି ତିଆରି କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଥାଇରଏଡ୍ ହିଲିଂ ହର୍ବାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ରେସିପି – (Thyroid Healing Herbal Drink)-

ଉପକରଣ:

ଏକ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି,

ଏକ ଚାମଚ କଟା ଅଦା

ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା

ଏକ ଚିମୁଟା ଜାଇଫଳ

ଏକ ଖଣ୍ଡ ଲିକୋରିସ୍ ମୂଳ ବା ମୁଲେଠି ବା ଯଷ୍ଟିମଧୁ

କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ:

-ଏକ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଢାଳି ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାନ୍ତୁ

-ଏହାକୁ ଚୁଲିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ

-ଏହାକୁ ଛାଣି ଚା ପରି ପିଅନ୍ତୁ

ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ, ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ରାତିସାରା ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ସକାଳେ ଏହାକୁ ଫୁଟାଇ ପିଅନ୍ତୁ।

ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଥାଇରଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ତଥାପି, ଯଦି ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ହୁଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।

ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା  ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିଆନିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ୍‌ରେ ପୀଡିତ ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିବା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ, ତେବେ ଆପଣ ଆମଲା ଏବଂ ଆଲୋଭେରାର ଏକ ଡୋଜ୍ ତିଆରି କରି ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଉଚିତ।

