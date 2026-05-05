କାହିଁକି ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଗ, ଏହି ୫ କାରଣ ପାଇଁ ବଙ୍ଗରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଦିଦି, ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଜିଲା ବଡ଼ କାରଣ
WB Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୨୦୬ଟି ଆସନ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ବିଜେପି ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ଟିଏମସି ମାତ୍ର ୮୦ ଆସନରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କାରଣ କ’ଣ? କାହିଁକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଆସନ ଭବାନୀପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ସମସ୍ତ କାରଣ ବିଷୟରେ..
ଅଧିକାର ବିରୋଧୀ
୨୦୧୧ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ । କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘଦିନର ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଟିଏମସି ହାରିବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ । ଦୁର୍ନୀତି, ହିଂସା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଜେପି ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲା । ଯାହାର ଫାଇଦା ଫଳାଫଳରେ ଦେକୀବାକୁ ମିଳିଲା ।
ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟର ଧ୍ରୁବୀକରଣ
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ବଙ୍ଗଳାରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ଟିଏମସିର ଶକ୍ତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମାଲଦା ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ପରି ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ମହିଳା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମହିଳା ଭୋଟର। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏଥର ସେଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସେନ୍ଧି ଲଗାଇଛି। ସନ୍ଦେଶଖାଲି ଏବଂ ଆର.ଜି. କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲା। ଏପରିକି ଆର.ଜି. କର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଇ ବିଜେପି ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
SIRର ପ୍ରଭାବ
ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନରେ ଏସଆଇଆର (SIR) ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ବିଜେପି ଏହାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କହିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ପାଖାପାଖି ୯୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଥିଲା। ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଟିଏମସି ଗଡ଼ରେ ହିଁ ଅଧିକ ନାମ କଟାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।
ଦୁର୍ନୀତି, ସ୍କାମ ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା
ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ୨୬ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ ହେବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ନହେବା କାରଣରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେପିକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।