ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହାସିକ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଚେରୀ

ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହାସିକ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଚେରୀ
ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଓ ପାଣି ଝରିବା କାରଣରୁ ପୁରୁଣା ପାଚେରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ପୁରୀ: ଲଗାଣ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଐତିହାସିକ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ପ୍ରାୟ ୨୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁରୀର ପାଞ୍ଚଟି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
ଘଟଣାଟି ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୩୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାଚେରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳକ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ “ଦୈବୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପାଚେରି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମାଟି ଓ ପଥର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସଂରଚନାର କିଛି ଅଂଶକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଓ ପାଣି ଝରିବା କାରଣରୁ ପୁରୁଣା ପାଚେରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗୁରୁତର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସ୍ନାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ; ଅଧିକ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଏହି ପାଚେରି ଦିନବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପାଚେରିର ମରାମତି କରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନର ପବିତ୍ରତା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।