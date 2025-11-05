ଆଜିଠୁ ଜମିବ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା; ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ
କଟକ: ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟିତ । ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା । ଭିଡ଼ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ ।
ତେବେ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ନୂଆ ରୂପରେଖ ସହ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ମହାନଦୀ ଆଳତି, ପୂଜା ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ଟିମ୍ ନିଜ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଯାହା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ।